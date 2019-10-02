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Bursa'da Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında silahla rehin alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafindan makam odasında silahla rehin alındı. Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan B. ikna edilerek gözaltına alındı.

SONDAKİKA 02.10.2019, 16:49 02.10.2019, 16:59
Bursa'da Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında silahla rehin alındı
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BURSA'NIN Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafindan makam odasında silahla rehin alındı. Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan B. ikna edilerek gözaltına alındı.

#rehin #Silah #belediye başkan yardımcısı #Bursa
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