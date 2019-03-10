Bir ülke şokta! 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

ETİYOPYA'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü. Saat 08.38'de havalanan uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı. Ayrıca Etiyopya devlet televizyonu yaptığı açıklamada düşen uçakta sağ yolcu kalmadığını duyurdu.

BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Etiyopya Havayolları Boeing 737 yolcu uçağı, Addis Ababa'dan Nairobi'ye olan bir uçuşta düştü. Uçakta 149 yolcu ve sekiz mürettebat vardı. Etiyopya Hava Yolları Sözcüsü, kazanın yerel saatle 08.44'te gerçekleştiğini duyurdu. Kazayla ilgili mesaj Twitter'dan açıklama yapan Başbakanlık Ofisi, sevdiklerini kaybedenlere taziye dileklerini iletti.

İşte o tweet:

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 13:27