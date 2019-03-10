Bir ülke şokta! 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Etiyopya Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatı bulunan uçağının düştüğünü açıkladı. Uçağın yeni nesil Boeing 737 max 8 tipi olduğu henüz bir yaşını bile doldurmadığı öğrenildi.

Bir ülke şokta! 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
banner404

ETİYOPYA'dan Kenya'ya uçan Ethiopian Airlines'a (Etiyopya Hava Yolları) ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü. Saat 08.38'de havalanan uçağın düştüğü haberi hava yolu şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı. Ayrıca Etiyopya devlet televizyonu yaptığı açıklamada düşen uçakta sağ yolcu kalmadığını duyurdu.

BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Etiyopya Havayolları Boeing 737 yolcu uçağı, Addis Ababa'dan Nairobi'ye olan bir uçuşta düştü. Uçakta 149 yolcu ve sekiz mürettebat vardı. Etiyopya Hava Yolları Sözcüsü, kazanın yerel saatle 08.44'te gerçekleştiğini duyurdu. Kazayla ilgili mesaj Twitter'dan açıklama yapan Başbakanlık Ofisi, sevdiklerini kaybedenlere taziye dileklerini iletti. 

İşte o tweet:

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 13:27
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İngiltere'de hijyenik ped okullara ücretsiz...
İngiltere'de hijyenik ped okullara ücretsiz...
  1. DÜNYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472