Balıkesir’de deprem!

BALIKESİR ve çevre şehirlerde hissedilen 3.9’lik deprem korkuya neden oldu. AFAD’ın ilk belirlemelerine göre deprem Bigadiç’te yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.