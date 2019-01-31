Avrupa Parlementosu'ndan şok Venezüella kararı!

ULUSLARARASI toplum nezdinde Venezüella'yı kimin temsil ettiğine dair kargaşa yaratmaya yönelik bir adım da Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) geldi. AP, oylamaya gidip kabul ettiği kararla aslında resmi konumu Venezüella'daki Ulusal Meclis Başkanlığı olan Juan Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığını duyurdu. Kararda AB hükümetlerine de tanıma çağrısı yapıldı.