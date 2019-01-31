ULUSLARARASI toplum nezdinde Venezüella'yı kimin temsil ettiğine dair kargaşa yaratmaya yönelik bir adım da Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) geldi. AP, oylamaya gidip kabul ettiği kararla aslında resmi konumu Venezüella'daki Ulusal Meclis Başkanlığı olan Juan Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığını duyurdu. Kararda AB hükümetlerine de tanıma çağrısı yapıldı.
Avrupa Parlementosu'ndan şok Venezüella kararı!
ABD Başkanı Donald Trump ile müttefiklerinin 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığı Juan Guaido için Avrupa Parlamentosu (AP) da karar çıkardı. Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıyan AP, Avrupa Birliği (AB) hükümetlerini aynısını yapmaya çağırdı.