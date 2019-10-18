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Askeri araca teröristler saldırdı! 1 askerimiz şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce ateş açıldı, 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

SONDAKİKA 18.10.2019, 08:38 18.10.2019, 08:58
Askeri araca teröristler saldırdı! 1 askerimiz şehit oldu
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VAN'IN Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına, PKK'lı teröristlerce İran sınırından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİK DUYURDU: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT

Van Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:"Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir.

#Van #Yaralı #askeri araç #terörist
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