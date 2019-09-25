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Artçıların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul yine sallandı

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi.

SONDAKİKA 25.09.2019, 16:40
Artçıların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul yine sallandı
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MARMARA Denizi'nin 22,09 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi. Saat 16.07'de meydana gelen depremin boyutunu; Kandilli Rasathanesi 3.4, AFAD 3.3 olarak açıkladı.

#kandilli rasathanesi #marmara denizi #İstanbul #deprem
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