Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında saat 17.34'te 4.2, 17.46'da ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
SONDAKİKA 07.12.2019, 18:09 07.12.2019, 18:30
AKDENİZ'DE üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında saat 17.34'te 4,1 şiddetinde, 17.46'da ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Rasathaneden yapılan açıklamada, depremin yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AYNI GÜN İÇERİSİNDE 3'ÜNCÜ DEPREM
Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremlerin ilki bu sabah saat 10.14'te meydana geldi. Bu depremden sonra 17.34'te yine 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken aynı fay hattı üzerinde saat 17.46'da ise bu kez 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
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