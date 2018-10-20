Antalyaspor'dan flaş karar

MURATPAŞA Barbaros İlköğretim Okulu, bundan 2 yıl önce başlattığı ‘tuttuğun takımın formasıyla gelebilirsin' uygulamasında, öğrencilerin çoğunun Antalyaspor formasıyla gelmesiyle birlikte, resmi kıyafetin yanında, okul formasını Antalyaspor'un forması olarak belirlemişti. Karar üzerine okula ziyarete gelen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, öğrenci ve öğretmenlerin Antalyaspor sevdasını karşılıksız bırakmadı. Öztürk ve yönetimi kulübe talimat vererek Alanyaspor maçına formaların göğüs kısmını, Barbaros Ortaokulu'na ayrılmasını istedi.

"Siz armamızı sınıflara taşıdınız, biz de sizleri yeşil sahalara taşıyoruz"

Formanın görseli Antalyaspor'un resmi hesaplarından da ‘Siz armamızı sınıflarınıza taşıdınız, biz de sizleri formamız üzerinde sahalara taşıyoruz” mesajıyla paylaşıldı. Beyaz formaya kırmızı harflerle Barbaros Ortaokul'u yazılan forma sade tasarımıyla dikkat çekerken, sosyal medyada taraftarlardan kulübe ve sponsorluğa destek olan turizmci Tolga Cömertoğlu'na teşekkür mesajları yağdı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 09:18