Antalya'da ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar

ANTALYA'DA 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan lüks otomobilleri ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını söyleyerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. İhbarla harekete geçek ekipler, 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrası C.K. (36) T.Ö. (22), A.B.Y. (24), O.Ö. (40) ve Ş.B.Y'yi (31) gözaltına aldı. Şüphelilerin bu şekilde 12 kişiyi 1 milyon 746 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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