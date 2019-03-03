Ankara’da feci kaza! Sporcuları taşıyan araç devrildi

Mersin'deki turnuvadan dönen cimnastik sporcularını taşıyan midibüs Ankara'da devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

Ankara’da feci kaza! Sporcuları taşıyan araç devrildi
banner404

ALINAN bilgiye göre, 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi. Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yörükoğlu’nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan Bolu’ya döndükleri öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manavgat'ta şok iddia! Önce darp edildi sonra...
Manavgat'ta şok iddia! Önce darp edildi sonra...
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479