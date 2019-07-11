Ankara'daki hastanede kimyasal alarm! Girişler kapatıldı

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal madde alarmı yaşandı. Sağlık Bakanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İçinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir" denildi.

Ankara'daki hastanede kimyasal alarm! Girişler kapatıldı
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Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koridora kimyasal madde döküldüğü iddiasıyla tedbiren girişlerin kapatıldığı daha sonra ise girişlerin yeniden açıldığı öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 14:30
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