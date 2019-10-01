Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti

ANKARA'NIN Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Kaza sonrası olay yerinde açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, " 3 yaralımız 3 de yaralı var. Yaralı sayısı fazla olabilir. Bazı yaralılar yoldan geçen özel araçlarla hastaneye gittiğinden yaralı sayısını net bilmiyoruz" dedi. Olay yerinde incelemeler sürüyor.