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Alanya yayla yolunda heyelan!
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Alanya yayla yolunda heyelan!

Alanya Yayla yolunda, heyelan sonucu yola düşen dev kaya parçaları korku yarattı

Alanya yayla yolunda heyelan!

Alanya Yayla yolunda, heyelan sonucu yola düşen dev kaya parçaları korku yarattı

14 Ocak 2018 Pazar 11:54
Alanya yayla yolunda heyelan!
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DÜN akşam etkili olan şiddetli sağanak yağış Alanya yayla yollarında heyelana neden oldu. Değirmendere-Mahmutseydi yayla yoluna da dev kaya parçaları düştü. Yolun 1. kilometresine düşen kaya parçasının altında bir yerleşim yeri dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 12:25
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