Alanya'da torbacılara büyük darbe! 13 gözaltı

UYUŞTURUCU operasyonunu bizzat koordine eden Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin konuyla ilgili yaptı açıklama şöyle;
Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak"suçundan başlatılan soruşturma kapsamında "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik devam eden takip neticesinde,Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize verilen talimat uyarınca R.A, M.K, E.C, E.Ö, H.A, İ.A, U.Ö, T.E, T.A, Y.Ö, C.Ş, U.G ve Ö.U isimli 13 şüpheli hakkında,arama,el koyma ve gözaltına alma kararları verilmiştir.
Yapılan takip neticesinde yaklaşık 90 gr esrar maddesi, 7 gr kenevir tohumu, 18 adet sentetik hap,1 adet hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız bir tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
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