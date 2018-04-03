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Alanya'da torbacılara büyük darbe! 13 gözaltı

Alanya'da "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 13 torbacı gözaltına alındı

Alanya'da torbacılara büyük darbe! 13 gözaltı

Alanya'da "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 13 torbacı gözaltına alındı

03 Nisan 2018 Salı 09:16
Alanya'da torbacılara büyük darbe! 13 gözaltı
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UYUŞTURUCU operasyonunu bizzat koordine eden Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin konuyla ilgili yaptı açıklama şöyle;
Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak"suçundan başlatılan soruşturma kapsamında "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik devam eden takip neticesinde,Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize verilen talimat uyarınca R.A, M.K, E.C, E.Ö, H.A, İ.A, U.Ö, T.E, T.A, Y.Ö, C.Ş, U.G ve Ö.U isimli 13 şüpheli hakkında,arama,el koyma ve gözaltına alma kararları verilmiştir.

Yapılan takip neticesinde yaklaşık 90 gr esrar maddesi, 7 gr kenevir tohumu, 18 adet sentetik hap,1 adet hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız bir tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

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Son Güncelleme: 03.04.2018 09:32
Anahtar Kelimeler:
TicaretUyarıcı MaddeUyuşturucuAlanya
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