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Alanya'da korkutan deprem!

Alanya yakınlarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alanya'nın 62 kilometre açıklarında meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

SONDAKİKA 06.09.2019, 13:19
Alanya'da korkutan deprem!
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AFAD'tan yapılan açıklamada, " Akdeniz'de, Alanya yakınlarında saat 11.59'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" denildi.

35.9890 enleme 31.6680 boylamda meydana gelen deprem, Alanya 62 kilometre açıklarında oldu. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

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