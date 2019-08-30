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Son Dakika

Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

SONDAKİKA 30.08.2019, 07:43 Melike Temir
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
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AKDENİZ’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15’te Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Akdeniz’in 18,23 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Karataş ilçesine 25,34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

#Adana #karataş #Akdeniz #deprem
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