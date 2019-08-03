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Akdeniz'de korkutan 4.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

SONDAKİKA 03.08.2019, 13:06 03.08.2019, 14:01 Melike Temir
Akdeniz'de korkutan 4.9 büyüklüğünde deprem!
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DOĞU Akdeniz'i boydan boya kat eden dev fay hattında bugün bir deprem oldu. Sarsıntının merkez üssü, Yunan adası Kerpe'ye 69 kilometre, Rodos'a 148 kilometre mesafede. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ile AFAD ise büyüklüğü 5 olarak verdi. Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

#afad #Kandilli #kokrutan deprem #deprem #Antalya #Akdeniz
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