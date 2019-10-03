Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem!

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 07:44'te Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı. Deprem İzmir, Aydın, Muğla'da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, canlı yayında depremin ardından açıklamalarda bulundu. Karakuş, "Belirgin bir şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da herhangi bir sıkıntımız, can ve mal kaybımız yok. Depremin her türlüsü korkutucudur. Kaymakam beyle görüştük okulların tatil olması gibi bir durum olmaz. Biraz sonra netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.