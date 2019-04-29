Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te saat 07.43'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem
banner404

AKDENİZ'DE, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de de 3,8 büyüklüklerinde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.  Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erol Mütercimler: Gül, Davutoğlu ile aynı mezara...
Erol Mütercimler: Gül, Davutoğlu ile aynı mezara...
  1. GENEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479