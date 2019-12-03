Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SONDAKİKA 03.12.2019, 13:38 03.12.2019, 13:57
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.45'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.77 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Türkiye'de herhangi bir zarara yol açmadı. Akdeniz'deki deprem; Dodecanese Adası'na 16.61 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesine ise 158.20 kilometre mesafede gerçekleşti.
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