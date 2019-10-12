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Akdeniz'de 3.7'lik deprem

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SONDAKİKA 12.10.2019, 11:26
Akdeniz'de 3.7'lik deprem
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İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

#Akdeniz #deprem #Antalya #kaş
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