Akçakale'ye roket ve havan düştü! Çok sayıda yaralı var
Akçakale'de Milli Eğitim ve Kaymakamlık binalarına 2 havan mermisi düştü. Olayda 3 kişi yaralandı.
SONDAKİKA 10.10.2019, 14:25 10.10.2019, 15:25
TÜRK Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye girdi. Terör örgütü YPG/ PKK da karşılık vermek adına havan toplarıyla atışlar düzenliyor. Sivil yerleşim alanlarını hedef alan terör örgütü, sabah saatlerinden bu yana köylere ve mahallelere çok sayıda bomba attı. Terör örgütünün hedefi olan Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin bölgelerinde son olarak Ceylanpınar'a iki adet havan mermisi düştü. Mermilerden biri Milli Eğitim binasına diğeri ise Kaymakamlık binasına isabet ederken olaylarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Akçakale Belediyesi, sınırdan uzak durulması konusunda vatandaşlara anons yaptı.
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