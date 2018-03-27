Afrin şehitlerinin kimlikleri belli oldu, iki ile ateş düştü

AFRİN'DE el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki Mehmetçik'in kimlikleri belli oldu.

Saldırıda uzman çavuşlar Veysel Temel ile İbrahim Imış şehit düştü.

KÜTAHYA'YA ATEŞ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehadet haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü'nde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit uzman çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler Köyü'nde toprağa verilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN İKİ ÇOCUĞU VAR

Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi ise, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı. Imış'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.