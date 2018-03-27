Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...

Afrin şehitlerinin kimlikleri belli oldu, iki ile ateş düştü

El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuşlar Veysel Temel ile İbrahim Imış'ın ateşi Kütahya ve Afyon'a düştü

Afrin şehitlerinin kimlikleri belli oldu, iki ile ateş düştü

El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuşlar Veysel Temel ile İbrahim Imış'ın ateşi Kütahya ve Afyon'a düştü

27 Mart 2018 Salı 10:30
Afrin şehitlerinin kimlikleri belli oldu, iki ile ateş düştü
banner404

AFRİN'DE el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki Mehmetçik'in kimlikleri belli oldu.

Saldırıda uzman çavuşlar Veysel Temel ile İbrahim Imış şehit düştü.

KÜTAHYA'YA ATEŞ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehadet haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü'nde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit uzman çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler Köyü'nde toprağa verilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN İKİ ÇOCUĞU VAR

Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi ise, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı. Imış'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 27.03.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
AfyonKütahyaVeysel TemelEl Yapımı Patlayıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İstismar vakalarında ağırlaştırıcı hükümler gelecek"
"İstismar vakalarında ağırlaştırıcı hükümler gelecek"
Uyardı! Büyük son yaklaşıyor!
Uyardı! Büyük son yaklaşıyor!
Ferhat Tunç hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Ferhat Tunç hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis istemi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim