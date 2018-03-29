Afrin operasyonundan acı haber: 1 asker şehit

TSK, 22 mart tarihinde yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
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