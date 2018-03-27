Afrin'de teröristlerden hain tuzak! 2 askerimiz şehit

TSK, Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
KANDİL'E HAVA HAREKATI: 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatı neticesinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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