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Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

SONDAKİKA 25.09.2019, 07:59 25.09.2019, 08:06
Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı
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ADANA'NIN merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında  bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi.

#Adana #Polis #bombalı saldırı
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