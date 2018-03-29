Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...

5 ilde 63 adrese 600 polisle operasyon... Çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde 63 adrese 600 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39'u kadın, 71 kişi gözaltına alındı

5 ilde 63 adrese 600 polisle operasyon... Çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde 63 adrese 600 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39'u kadın, 71 kişi gözaltına alındı

29 Mart 2018 Perşembe 08:27
5 ilde 63 adrese 600 polisle operasyon... Çok sayıda gözaltı
banner404

BALIKESİR Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 80 şüphelinin yakalanması için 600 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese yapılan operasyonda 39'u kadın 71 şüpheli gözaltına alındı, 9 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Yakalanan şüphelilerden 21'inin FETÖ/PDY soruşturmalarında firari olduğu, 8'inin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, 16'sının ise güncel mütevelli heyeti oluşumu içinde yer aldığı iddia edildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 29.03.2018 09:20
Anahtar Kelimeler:
GündemNoMobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin operasyonundan acı haber: 1 asker şehit
Afrin operasyonundan acı haber: 1 asker şehit
Mehmetçik'in dikkati faciayı önledi! Afrin'de 95 EYP imha edildi
Mehmetçik'in dikkati faciayı önledi! Afrin'de 95 EYP imha edildi
"AK Parti kongresi ne zaman" sorusuna Hükümet'ten yanıt
"AK Parti kongresi ne zaman" sorusuna Hükümet'ten yanıt

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim