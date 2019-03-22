37 ilde FETÖ operasyonu: 126 gözaltı kararı

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyonlar yapılıyor.

37 ilde FETÖ operasyonu: 126 gözaltı kararı
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37 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanması içinde 'yargı organlarına' örgüt üyelerini yerleştiren şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. 108'i halen aktif görevde avukat olan, 8'i ihraç edilen hakim ve savcı adayı olduğu, 1'inin ihraç edilen icra memuru olduğu, 1'inin aktif görevde olan hakim-savcı adayı olduğu, 12'sinin yurt dışı çıkış yasağı bulunmasından dolayı yakalanmasına, 114 kişi için de gözaltı kararı verildi.

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