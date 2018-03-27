301 madenci ölmüştü! Mahkeme "Sabotaj" iddialarına itibar etmedi

MANİSA Soma'da maden göçüğü sonrası 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciada dava görüldü. 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sabotaj iddialarına itibar etmedi. Mahkeme 19 Haziran'a ertelendi.

BAŞKAN, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, savcının mütalaasını vermesinden sonra sanıklar savunmalarını yaptı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyip iş güvenliği için her türlü harcamayı yaptığını anlattı, tahliyesini istedi.

5 SANIK EK SÜRE İSTEDİLER

Tutuklu diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmedi, savunmalarını hazırlamak için ek süre istedi. Sanıklardan sonra söz alan avukatları da, savunma için ek süre talep etti.

SOMA DAVASI 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivan davayı 19 Haziran 2018 Salı gününe erteledi.