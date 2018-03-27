Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...

16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı merkezli 16 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalandı

16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı merkezli 16 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalandı

27 Mart 2018 Salı 11:07
16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı
banner404

AĞRI Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgütün halen aktif, açıkta ve ihraç olan emniyet personeli ile ByLock kullandığı  tespit edilen şahıslara yönelik Ağrı merkezli 16 ilde 44 şüphelinin yakalanmasına  yönelik operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına  alınırken 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.
Gözaltına alınanların Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği  bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FetöPdyOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'lılarla çatışma çıktı, o yol trafiğe kapatıldı
PKK'lılarla çatışma çıktı, o yol trafiğe kapatıldı
Afrin'de teröristlerden hain tuzak! 2 askerimiz şehit
Afrin'de teröristlerden hain tuzak! 2 askerimiz şehit
Skandal çıkış: Türkiye ile AB üyelik görüşmelerine son verilsin
Skandal çıkış: Türkiye ile AB üyelik görüşmelerine son verilsin

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim