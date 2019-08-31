147 yolculu THY uçağında büyük panik! Bir anda taksi yolundan çıktı

TÜRK Hava Yolları'nın sabah saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gerçekleştirdiği TK2307 sefer sayılı tarifeli uçağı saat 07.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. 147 yolcusuyla birlikte İstanbul Havalimanı'na inen Boeing 737-800 tipi uçak, terminale yaşanmak üzere taksi yolunda ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı. 147 yolcusu bulunan uçak, sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "TK2307 sefer sayılı İzmir(ADB) -İstanbul (IST) seferini icra eden TC-JHM kuyruk tescilli uçağımız saat 07.28'de İstanbul'a inişi sonrasında köprüye yaklaşırken taksi yolundan çıkmıştır. B737-800 tipi uçağımızda seyahat eden 147 yolcumuz ve 7 kişiden oluşan uçuş ekibimizin tamamı herhangi bir yaralanma yaşamadan sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Havalimanı operasyonu sorunsuz şekilde devam etmektedir. Yaşanan durumun nedenleri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Tüm yolcularımıza ve ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.