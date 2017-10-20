Siyasette kartlar yeniden dağıtılacak

ALANYA siyaseti 2019'da yapılacak "Cumhurbaşkanlığı", "Genel" ve "Yerel" seçimler öncesi birçok gelişmeye gebe.
2014'ün Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanlığı'nı kazanan Adem Murat Yücel'in önü "şimdilik" açık gibi gözüküyor.
Geride kalan 3,5 yılda şehir merkezinin yanı sıra özellikle oy deposu olan kırsal mahallelere pek çok irili ufaklı hizmet götüren Adem Başkan'ın en çok kırsaldan oy alacağını söylediğimiz bazı muhalifleri, "Kırsalda abartıldığı gibi bir oy potansiyeli yok. Oba'daki, Cikcilli'deki veya Tosmur'daki orta halli bir sitede bile Alanya'nın en az 5 köyünden daha fazla oy var" diyorlar.
Haklılar mı?
Sayısal olarak, yani nicelik açısından haklılar.
Gerçekten de bugün sadece tek bir sitede bile Alanya'nın 5-6 köyünün nüfusundan daha fazla nüfus var.
Peki bu sayı, bir başkan adayının seçilebilmesi için yeterli mi? Elbette değil.
Kırsalın oyunu alabilmek için farklı argümanlar geliştirmek, en azından kırsalın dilinden anlamak önemli.
İşte o dili çözdüğünüz ve o yörenin dilini konuşmaya başladığınız anda "oylar çantada keklik" diyebiliriz.
Küçük bir anı...
Büyükşehir Yasası yürürlüğe girmeden, belde belediyeler kapanmadan önce, merkeze yakın beldelerden birinin başkanı olan (ismi bende saklı) siyasetçi ile bundan 5-6 sene önce, kırsaldaki hizmetlerini yerinde incelemek için buluştuk.
Belediyenin arazi aracıyla kırsalın en ücra bölgelerine giderken, yolun kenarında 75-80 yaşlarında, o bölgede yaşayan ve evlerine yürüyerek giden bir karı-koca ile karşılaştık.
İsmi bende saklı belde belediye başkanı, üzerindeki koyu renk takım elbiseye, ayağındaki cilalı ayakkabıya aldırış etmeden şoförüne "dur" dedi, araçtan indi, koşarak yaşlı karı-kocanın yanına gitti, önce ikisinin de ellerinden öptü, ardından ellerindeki yükü alıp arazi aracının bagajına koydu, arkadan bizi takip eden belediyenin diğer arazi aracına talimat verip "Ahmet amca ile Ayşe teyzeyi evlerine kadar bırakın" dedi.
Ahmet amca ile Ayşe teyze gayet mutlu bir şekilde arazi aracına binip toz duman arasında evlerinin yolunu tuttu.
Ben olan biteni aracın içinden izlerken, başkan araca geri döndü, gülümseyerek, "Bize Siyaset Akademisi'nde öğrettikleri ilk şey buydu" dedi.
"Biraz açar mısın başkan?" dedim, şöyle devam etti...
"Ankara'dan gelip dersimize giren tecrübeli ve kurt bir politikacı, 'İstediğiniz kadar köprü, yol, otoban yapın. Hiçbir şey, bir seçmenin elini öpmek, eşeğinden düşen heybeyi yerden alıp tozunu silkeledikten sonra yerine koymak, karşısında saygılı durmak kadar etkili değildir. Bunları yaptığınız anda sırtınız yere gelmez' demişti. O günden beri ben öyle yapıyorum ve hiçbir seçimde sırtım yere gelmiyor."
Anı bitti, kaldığımız yerden devam edelim.
Halkın dilini boş verip, "Şu köyün/mahallenin nüfusu/oyu az, ben oraya değil de nüfusu/oyu daha fazla olan mahalleye/siteye hizmet götüreyim" derseniz bu sırıtır, politikacının üzerinde eğreti durur.
10 yıl Kestel, 3,5 yıldır da Alanya'da başkanlık yapan ve seçimlere "Gülen Adam" sloganıyla giren Adem Başkan'ın "bana göre" halkta bu denli karşılığının olmasının en büyük sırlarından biri kırsalın dilinden anlamasıdır.
Alanya'da CHP'nin geçmişten beri fazla elitist, AKP'nin ise aşırı politik ve didaktik yaklaşımı ne yazık ki hiçbir seçimde karşılık bulamadı.
Şeytanın bacağını Adem Başkan'la kırmayı başaran MHP eğer bu sistemi devam ettirebilirse ve 2019'daki seçimi de alırsa, sadece Alanya siyasetinde değil, Türk siyasetinde de yeni bir anlayış başlatacak, hatta "rol model" olacaktır.
Yineliyorum...
Türkiye şartlarında bir politikacı için halkın dilinden anlamak, halka hizmet götürmekten daha geçer akçedir.
Adem Başkan'ın 2014'te Konaklı'dan Abdullah Sönmez'i, Cikcilli'den Kerim Ertekin'i, Payallar'dan Abdullah Öztürk'ü, Kargıcak'tan Zihni Asiltürk'ü, İncekum'dan Fahri Baysal'ı, Güzelbağ'dan Mehmet Kula'yı ekibine alarak yola çıkması en büyük avantajlarından biriydi.
"Bizi Kestelli çocuk mu yönetecek?" diye burun kıvıranları geride kalan süreçte ortaya koyduğu hizmetlerle mahcup eden Adem Başkan'ın önündeki en büyük tehlike ise bu kadronun dağılması, bu kadroyu oluşturan isimlerin beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle farklı projeler içerisine girme ihtimalleri olacaktır.
Emin olun, 2019'da Alanya siyasetinde kartlar yeniden karılacak ve dağıtılacaktır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun doğup büyüdüğü memleketi olan Alanya'da "hiç yerel seçim kazanamamış parti" unvanını CHP ile birlikte halen elinde bulunduran AKP, 2019'da şeytanın bacağını kırmak, Bakan Çavuşoğlu'na olan mahcubiyetini yok etmek, Alanya Belediyesi semalarına ampullü flamasını dikmek için şimdiden çalışmalarına başladı, transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor, benden söylemesi.