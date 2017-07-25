Türk yönetmen Fatih Akın'dan skandal YPG filmi!

TÜRK asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, terör örgütü YPG hakkında bir proje yapacağını duyurdu.
Daha önce de 'Kesik/The Cut' filmiyle Ermeni Soykırımı'na odaklandığı filmiyle tepki çeken Akın, Instagram hesabından kadın bir teröristin resminin olduğu posteri 'yeni proje' ve 'direniş' etiketleri ile paylaştı.
Posterde, "IŞİD ez. YPG ve YPJ'li özgürlük savaşçılarını destekle. Rojava'daki demokratik devrimi savun" yazıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.