Bu hafta vizyona girecek olan filmler: 2'si yerli 9 film geliyor

SENARYOSUNU Mark Bomback ve Matt Reeves'in kaleme aldığı "Maymunlar Cehennemi: Savaş" haftanın en iddialı filmlerinden. Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval ve Amiah Miller'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda da Matt Reeves oturuyor.

Bilim kurgu türündeki serinin son halkası "Maymunlar Cehennemi: Savaş", "Caesar" önderliğindeki maymunlarla acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusu arasındaki büyük savaşı konu ediniyor.

4 korku hikayesi 4 kadın yönetmenden

Haftanın tek korku filmi "Korku Tüneli", 4 kadın yönetmeni bir araya getiriyor. Senaryosunu Roxanne Benjamin ve Jovanka Vuckovic'in yazdığı film, 4 farklı korku hikayesiyle izleyicinin farklı bir deneyim edinmesini amaçlıyor.

Roxanne Benjamin, St. Vincent, Jovanka Vuckovic ve Karyn Kusama'nın yönetmenliğini üstlendiği, orijinal adı "XX" olan "Korku Tüneli"nde, Melanie Lynskey, Sheila Vand, Natalie Brown ve Kyle Allen başrolleri paylaşıyor.

"İstisna"

Adını son yıllarda rol aldığı aksiyon filmleriyle duyuran Avustralyalı genç oyuncu Jai Courtney'nin başrolünde yer aldığı "İstisna", aşk temalarına odaklanıyor.

Senaryosu Simon Burke ve Alan Judd tarafından yazılan, David Leveaux'un yönettiği İngiltere yapımı filmin başrollerinde ayrıca Lily James, Christopher Plummer, Janet McTeer ve Eddie Marsan yer alıyor.

Hayaletler başrolde

Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı Fransa-ABD ortak yapımı "Planetarium", İkinci Dünya Savaşı öncesinde, hayaletlerle konuşabilme yeteneğine sahip oldukları düşünülen Laura Barlow ve Kate Barlow kardeşlerin ünlü bir prodüktörle yollarının kesişmesini anlatıyor.

Senaryosunu Robin Campillo ile birlikte kaleme alan yönetmen Rebecca Zlotowski'nin gözünden beyaz perdeye aktarılan filmde ayrıca Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger, Amira Casar ve Louis Garrel rol aldı.

Celladın çırağı

Singapurlu genç sinemacı Boo Junfeng'un yazıp yönettiği "Çırak", seyirciyi bir hapishane dramının içine almayı hedefliyor. Singapur-Almanya-Fransa ortak yapımı filmde Gerald Chew, Crispian Chan, Boon Pin Koh ve Mastura Ahmad başrolleri paylaşıyor.

Gizemli "Durak"

Serdar Gözelekli ve Muammer Koçak'ın yazıp yönettiği yerli yapım "Durak", Emre Altuğ, Görkem Yeltan, Deniz Hamzaoğlu, Tunç Okan ve Bedük'ü farklı bir hikayede buluşturuyor.

Yapımcılığını Önder Furkan Besli ve Bekir Yusuf Açıksöz'ün üstlendiği gerilim türündeki film, gazeteci Tahir, öğretmen Feride ve Nizam'ın birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen gizli bir tarikattan aldıkları bir davetiyeyle bir araya gelmelerini ve kendileriyle yüzleşmelerini konu ediniyor.

Fotoğraftaki kadın için Mardin'e yolculuk

Deneyimli oyuncu Bülent Emin Yarar'ın başrolünde yer aldığı "Geçmiş", bu hafta vizyona girecek bir diğer yerli yapım. Çağdaş Çağrı'nın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği film, dünyaca tanınmış fotoğraf sanatçısı Yusuf'un, yıllar önce çektiği bir fotoğraftaki kadını bulmak için Mardin'e tekrar gidişini konu ediniyor.

"Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna"

Seyirciyi sirkte zorlu görevlerde yer alan hayvanların dünyasında bir yolculuğa çıkaran animasyon türündeki film, yönetmen Ding Liang imzası taşıyor. Sinan Divrik, Erhan Türkmen, Arda Kavaklıoğlu ve Emin Yaraç'ın Türkçe seslendirmesinde yer aldığı "Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna", zorla sirkte çalıştırılan ve kısa zamanda büyük bir yıldız haline gelen "Ayı Briar"ın maceralarını anlatıyor.

"Fırıldak Kedi Findus"

Komedi türündeki Alman yapımı "Fırıldak Kedi Findus", gerçek karakterlerle animasyon karakterleri bir araya getiriyor. Thomas Springer'ın yazdığı, Ali Samadi Ahadi'nin yönettiği film, kendine yuva arayan cesur kedi Findus'la, çiftçi Pettersson'un hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.