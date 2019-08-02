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Şimşek Schalke'ye boyun eğdi: 2-0
SPOR
02.08.2019, 17:03
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#alanya son dakika
#Manavgat
#Alanya
#Nikita Bellucci
#elektrik faturaları
#gazipaşa
#trafik kazası
#AK Parti
#Antalya
#Yangın
#kaza
#türkiye
#Adres
#Alanyaspor
#Alanya Haber
#Konaklı
#İntihar
#alanya asayiş
#Ölüm
#ABD
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