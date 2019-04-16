Vanlı üreticiler Serik'te

YAŞ sebze ve meyve üretiminin lideri konumundaki Antalya'nın tarımdaki başarısının diğer kentlerde de sağlanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Van'ın Gevaş ilçesinden 15 kişilik çiftçi grubu Serik'e geldi. Van'dan gelen heyetle 3 gün boyunca tarımla ilgili bilgi alışverişi yapılarak, sera ve bahçelerde incelemelerde bulunulacak. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, projenin Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatıldığını ve 3 yıl süreceğini belirtirken, "Gevaş ilçesinden gelen heyetle tarım konusunda bilgi alışverişi yapacağız. Onların bizden, bizim de onlardan öğreneceğimiz birçok şey var. İlk defa uygulanan projede üç gün boyunca heyetimize ilçemizde yetiştirilen örtü altı ve açık arazi ve hayvancılık işletmelerinde bilgi alışverişinde bulunacağız" dedi. Gevaş Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek de "Doğunun en güzel ili Van, ilçesi ise Gevaş'tır. Proje kapsamında ilçemizden 15 çiftçimizle birlikte incelemelerde bulunmak için Serik'e geldik. Burada tarım ve hayvancılık konusunda teknik bilgiler alıp tarım ve turizm konularında bizler de Van'da uygulamaya geçeceğiz" diye konuştu.