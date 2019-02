Taraftar grubundan Çalık'a vefa yemeği

SERİK Belediyespor Onursal Başkanı ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık onuruna, Grup Pehlivanlar tarafından Boğazkent'teki bir restoranda vefa yemeği düzenlendi. Yemeğe Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serikspor Teknik Direktörü Mehmet Şansal, taraftardan sorumlu yönetici Cengiz Doğan, Grup Pehlivanlar Başkanı Yunus Özparlar ve taraftarlar katıldı. Taraftar grubu başkanı Yunus Özparlar, Serikspor taraftarının 63 yıldır özlemle beklediği 3. Lig'e çıkma hayalinde en büyük pay sahibinin Ramazan Çalık olduğunu belirterek, "Serikspor'umuza, kurulduğumuz yıldan bugüne bize en büyük desteği Ramazan Çalık başkanımız verdi. Başkanımız tekrar aday gösterilmediği için vefa yemeği düzenledik. Başkanımız 5 yıl boyunca gecesini gündüzüne katarak bizlerle ve takımımızla birlikte oldu. Her zaman başkanımızla beraberiz. Başkanımıza 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' sloganını uygun görerek en son içeride oynadığımız maçımızda koreografi yaptık. Başkanımız her zaman bizimle olacağına inanıyorum ve her zaman başkanımızın yanındayız" dedi. Belediye Başkanı Ramazan Çalık da "Bu programı hazırlayan Grup Pehlivanlar taraftar grubuna çok teşekkür ediyorum. Biz taraftar grubumuzla birlikte birbirimizi çok sevdik ve bütünleştik. İnşallah gelen yeni belediye başkanımızla birlikte Serik Belediyespor üst liglere çıkar. Daha mutlu bir hava oluşur. Bunların olması için de bana bir görev düşerse ben her zaman yanlarında olurum. Önemli olan Serik Belediyespor'un iyi yerlerde olması. İyi şartlarda olması. Bunu benden sonra gelecek arkadaşın da başaracağını düşünüyorum" diye konuştu. Gecede Grup Pehlivanlar, Başkan Ramazan Çalık'a teşekkür plaketi verdi.