Serik'te Millet İttifakı seçim ofisi açıldı

ÇINARALTI Meydanı'nda düzenlenen Millet İttifakı seçim ofisi açılışına CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Muhittin Böcek, Millet İttifakı'nın Serik Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Yusuf Mecek, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur, CHP İlçe Başkanı Yusuf Etli, meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Yusuf Mecek, "İnanıyorum ki çok güzel başarıları ilçemizde sizlerle birlikte yaşayacağız. Hepinizin yıllardır büyük bir hasretle beklediği hizmeti sağlamak için yola çıktım. İlçemizin sorunlarını çözmek için heyecan ve azimle hizmete hazırım. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.' Biz de Atamızın dediği gibi çok çalışarak, birlikte büyük başarılara imza atacağız" dedi. Muhittin Böcek de şunları söyledi: "'Ben sen yok biz varız' dedik, 'biz birlikte yaparız' dedik ve hep birlikte çalışmaya başladık. 25 yıllık siyasi hayatımda çalmadan çaldırmadan sevgili hemşehrilerimin çocuklarının geleceğini birilerine peşkeş çekmeden, bizi seven bizi seçen insanları mahcup etmeden, doğup büyüdüğüm bu topraklara onurla gururla arkamızda hiç yanlış iş yapmadan hizmet ettim. Ben bu 25 yılın 17 yılını Konyaaltı'nda muhalefetteki bir belediye başkanı olarak görev yaptım. Hani zaman zaman derler ya 'Muhalefette olunca çalışma nasıl yapılacak' diye. 'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır' derler ya işte biz de muhalefette nasıl belediye başkanlığı yapılır onu gösterdik. Biz ne gerekiyorsa sizlerle beraber yapmaya hazırız. Bunun için de bilgi birikimimiz, deneyimimiz ve her şeyimiz var. Hep beraber sizlere birlikte yapacağız. 17 yıldır muhalefette olmam Konyaaltı'na yaptığımız büyük hizmetlere engel olmadı." Konuşmalardan sonra açılış kurdelesi kesilerek vatandaşa karanfil dağıtıldı.