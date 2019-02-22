Serik'e kültür merkezi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Otogarı yanında 22 bin m2'lik alanda inşa edilecek Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan, AK Parti Serik ilçe Başkanı Hasan Kozan, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, daire müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında konuşan AK Parti Serik Belediye Başkan adayı Enver Aputkan, temeli atılan tesisin ilçeye kültürel anlamda değer katacağını söyledi. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da belediyecilikte birlik beraberlik olursa hizmetlerin daha hızlı ve kolay geldiğini söyledi. Kendisinin de bu dönemde Büyükşehir Belediyesi ve hükümetin desteğiyle ilçede pek çok proje yaptığını kaydeden Başkan Çalık, "Tabii devlete millete hizmet etmek bir yarıştır. Hizmeti kimin yapacağı önemli değil, önemli olan Serik'e hizmetin gelmesi. Kültür merkezi projesi imarla ilgili sorunlardan dolayı biraz gecikti. Ama şimdi sorunlar çözüldü ve temelini atıyoruz" diye konuştu.

'SERİK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Serik'in çok uzun yıllardır çözülemeyen üst ve altyapı sorunlarını çözdüklerini kaydetti. Serik'in güzelleşmesine vesile olan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Türel, "Serikli kardeşlerimize hizmet etmek fırsatımız oldu. Ama tüm bu hizmetleri her zaman söylediğimiz gibi biz sizler sayesinde yapıyoruz. Siz bize görev ve destek veriyorsunuz biz de göreve geldikten sonra sizler adına hizmetleri gerçekleştirme çalışıyoruz. Tabii ki Serik bizler için çok önemli. Serik yiğitler diyarı, Serik kahramanlar diyarı. Geçmiş 5 yılda yaptığımız hizmetleri yeni dönemde de hep beraber birlikte bir dahaki döneme kadar gerçekleştirmeye ve hizmetlerimizi sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhur İttifakı ile çok daha güçlü olduklarını kaydeden Türel, "Ama bizim için daha da esas ve önemli olan Serik ittifakını oluşturmamız, Antalya ittifakını oluşturmamız. Bakın geçmişte görüldüğü gibi biz kaybettiğimiz zaman Antalya kaybetti ama biz kazandığımızda da Antalya kazandı. Milletimiz hizmetlerle kazandı, projelerle kazandı. İşte yeni dönem için yani gelecek 5 yıla yönelik olarak ortaya koyduğumuz 359 projemizde 70 bin kişilik istihdam sağlanacak. 359 yeni proje ile Antalya'ya hizmet edeceğiz" dedi.