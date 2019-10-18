Manavgat'ta polisten 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, telefonda kendisini, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Cadde ve sokaklarda bulunanlarla, park ve bahçeler ve ırmak kenarında dinlenen vatandaşları uyaran polis, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşları telefonla arayarak para istemeyeceğini belirtti. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşması durumundan en yakın polis merkezine veya 112 acil çağrı merkezine başvurması gerektiğini anlatan görevliler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.