Kaymakam Şimşek başarılı öğrencileri ağırladı

GENÇLİK Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Bilek Güreşi müsabakalarında kilolarında 18 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanan öğrenciler Yasemin Deniz ve Hatice Özal, sağ ve sol kol birincisi olarak 2 altın madalya, Sabuha Özmen, Nuriye Karatay, Havva Şahin, Damla Kaban, Ayşe Rüveyda Doğan, Emine Sorguç, Türkan Yağmur Kaya, İpek Sena Toğuz, Ümmügülsüm Kara, Fatma Bodur, Beyzanur Kaya, İnci Yıldırım, Nimet Akbulut ve Dilara Erdal kilolarında altın madalya, Gülizar Şimşek, Ebru Busa Zeren Zehra Yıldırım, Gülsüm Sıkık, Meryem Nur Günal ve Sehar Aktaş gümüş madalya ve Betül Karasu, Leyla Çakmak, Suzan Limoncu ve Aybüke Kutlu bronz madalya alarak takım sıralamasında il birincisi oldu. Antalya birincisi olan Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye finalleri öncesi Kaymakam Haluk Şimşek ile bir araya geldi. Kaymakam Şimşek, "Çocuklarımız için spor çok önemli. Bunun için çocuklarımız hem okula gitmeli hem de spor yapabilmeli. Böylelikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmış oluruz. Bu çocuklarımızın Türkiye finallerinde Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğine inancım sonsuz" dedi. Ziyarette sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü İsmet Karakaya ve beden eğitimi öğretmeni Murat Kuzu da eşlik etti. Sporcular 20-24 Mart tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek.