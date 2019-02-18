Kadriyeli taksiciler genel kurul yaptı

Serik'teki SS. 181 nolu Kadriye Taksi Kooperatifi'nin mali genel kurulu yapıldı.

Kadriyeli taksiciler genel kurul yaptı
banner404

SERİK'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde bulunan SS 181 nolu Kadriye Taksi Kooperatifi'nin genel kurulu kooperatif binasında yapıldı. Genel kurula siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye başkan adayları, oda ve kooperatif başkanları ile taksici esnafı katıldı. Kooperatif Başkanı Abdullah Kocabıyık, "Önümüzdeki yerel seçimlerde başkan adaylarına başarılar dileriz. Yolları açık olsun. Genel kurulumuzda gündemimizde 6 maddemiz yer alıyor. Yönetim kurulu, denetim kurulu bilanço ve gelir tablosunu okuyup görüşeceğiz. 2019 yılı bütçesini görüşeceğiz" dedi. Kocabıyık, "2018 yılında Kadriye Taksi Kooperatifi olarak iyi bir sezon geçirdik. 2019 turizm sezonunda da taksici esnafı olarak iyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İdrar kaçırma depresyon sebebi
İdrar kaçırma depresyon sebebi
  1. SAĞLIK

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472