Jandarmadan okul servislerine denetim

OKULLARIN açılmasıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Serik'teki öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak için okul servis araçlarını denetledi. Jandarma trafik ekiplerinin standartlara uygun olmayan araçlara vize vermeyeceği belirtilirken, çocukların can güvenliğini sağlamak, servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve araçların belirlenen çalışma kurallarına uyup uymadıklarını gözlemlemek için denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Okullarda trafik ve asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında gerekli tedbirlerin alınacağını da vurgulayan yetkililer, kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini, denetimlerinin yıl içerisinde aralıksız devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücü ve araç sahiplerine gerekli cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını aktardı.