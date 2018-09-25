Jandarmadan okul servislerine denetim

Serik'te jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçlarını denetledi.

Jandarmadan okul servislerine denetim
banner404

OKULLARIN açılmasıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Serik'teki öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak için okul servis araçlarını denetledi. Jandarma trafik ekiplerinin standartlara uygun olmayan araçlara vize vermeyeceği belirtilirken, çocukların can güvenliğini sağlamak, servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve araçların belirlenen çalışma kurallarına uyup uymadıklarını gözlemlemek için denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Okullarda trafik ve asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında gerekli tedbirlerin alınacağını da vurgulayan yetkililer, kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini, denetimlerinin yıl içerisinde aralıksız devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücü ve araç sahiplerine gerekli cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını aktardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Turistlerin havuz keyfi
Turistlerin havuz keyfi
  1. ANTALYA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479