İklimlendirme sektörü temsilcileri buluştu

İSİB sektör buluşması Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan İSİB Başkanı Mehmet Şanal, "2017 yılında ihracat oranı yüzde 17.7 oranında artarken, iklimlendirme sektörünün ithalatı yüzde 0.7 oranında gerilemiş durumda. Bu da sektörümüz için gayet olumlu bir gelişme. Isıtma sistemi elemanlarında ithalatımız yüzde 48.4'lük bir gerileme yaşamıştır. Bu son derece güzel bir veri. Isıtma sektöründe faaliyet gösteren firmalarla istişare ederek diğer sektörlere de taşımamız gerekiyor" dedi. İklimlendirme sektöründe ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, Romanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin ihracatta ilk sıralarda olduğunu vurgulayan Mehmet Şanal, İhracatta sadece İran'da bir düşme olduğunu kaydetti. Türkiye'de iklimlendirme sektöründe 13 bin 207 firmanın ihracat yaptığına işaret eden Mehmet Şanal, şu anki üye sayılarının 1030'a ulaştığını aktardı.