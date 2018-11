BELEK Turizm Merkezi'ndeki Calista Otel'de kamp yapan The Queen Of Eurasia Güzellik Yarışması'nın ülke finalistleri yarın yapılacak finalde jüri karşısına çıkacak. Dereceye girmek için yoğun bir kamp dönemi geçiren finalistler, kampın son gününde otelin havuzunda stres attı. Havuzda yüzen güzeller, gönüllerince eğlendi, objektiflere poz vererek bu anları ölümsüzleştirdi. The Queen Of Eurasia Güzellik Yarışması'nın finali 10 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak.