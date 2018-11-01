TURKISH Airlines Open Golf Turnuvası organizasyon komitesi tarafından turnuvaya katılan golfçüler için Regnum Carya Otel'deki havuz başında 'Hoş geldin' partisi düzenlendi. Cadı kıyafetleri giyen otelin animasyon ekibinin gösterisiyle başlayan gecede Anadolu Ateşi Dans Topluğu gösteri sundu. Daha sonra sahneye ABD'li şarkıcı Charlton Jay Smith çıktı.
Geceye Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya Otelleri Onursal Başkanı Fikret Öztürk, geçen yılın şampiyonu İngiliz Justin Rose da katıldı.
Golfçüler Anadolu Ateşi'yle coştu
Serik'te düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na katılan golfçüler Anadolu Ateşi'nin sahneye çıktığı gecede eğlendi.
TURKISH Airlines Open Golf Turnuvası organizasyon komitesi tarafından turnuvaya katılan golfçüler için Regnum Carya Otel'deki havuz başında 'Hoş geldin' partisi düzenlendi. Cadı kıyafetleri giyen otelin animasyon ekibinin gösterisiyle başlayan gecede Anadolu Ateşi Dans Topluğu gösteri sundu. Daha sonra sahneye ABD'li şarkıcı Charlton Jay Smith çıktı.
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