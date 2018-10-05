Başkan Çalık'tan din görevlilerine bisiklet

BELEK Beach Park'ta düzenlenen konferansa din görevlilerinin yanı sıra Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İl Müftüsü Osman Artan, İlçe Müftüsü İbrahim Keser katıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, belediye olarak yaptıkları spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Sağlık yaşam için sporun önemine işaret eden, fiziksel hareketin sağlık için önemli rol oynadığını vurgulayan Başkan Çalık, "Toplum için atılacak en önemli adımlardan biri de sporu her kesime ulaştırabilmektir. Biz de bu bilinçle gece gündüz çalışarak ilçemizi sporun merkezi yapmak istiyoruz. Göreve geldiğimden beri spor alanında çok ciddi ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenledik. Yılın her mevsimi spor yapılabilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu avantajı iyi değerlendirerek Serik'i diğer konularda olduğu gibi bu konuda da marka kent haline getirdik, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

Belediye olarak çok ciddi spor yatırımları da yaptıklarına değinen Ramazan Çalık, "Halka açık golf sahalarından tutunda yüzme, voleybol, futbol, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet parkurları, drag pisti, yaz spor okulları gibi daha birçok yatırım yaptık. 2016 yılında sporu yaşam standardı haline getirebilmek için 3200 öğrenciye bisiklet hediye ettik. Amacımız sporu yaşamın bir parçası yapmak" diye konuştu.

Başkan Çalık konferansın sonunda din görevlilerini spora teşvik etmek için bisiklet hediye etti.