Antalya'da 112 yaşlı adamı hayata bağladı

SERİK ilçesi Haspınar Mahallesi’nde yaşayan 82 yaşındaki Ramazan Kara, aniden fenalaşınca yakınları 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gebiz 3 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu ekipleri, zamanında ve yerinde bir müdahaleyle Kara’nın duran kalbini çalıştırmayı başardı. Yaşlı adamın durumunu stabil hale getiren 112 ekipleri, hava ambulansından destek istedi. Aynı mahallede düz bir alana iniş yapan hava ambulansı, kara ambulansından aldığı Ramazan Kara’yı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan alana getirdi. Buradan ambulansa alınan Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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