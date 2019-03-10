Adaylar pazarcı esnafıyla buluştu

SERİK Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası tarafından belediye başkan adaylarını tanıma, esnaf hakkındaki düşünceleri ve projelerini sunma programı düzenlendi. Bir düğün salonundaki programa AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, CHP İlçe Başkanı Yusuf Etli, İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur, DSP İlçe Başkanı Yusuf Öztürk, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan, Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Yusuf Mecek, DSP Belediye Başkan Adayı Mehmet Habalı, Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda pazarcı esnafı katıldı. Belediye başkan adaylarının tek tek kürsüye çıkarak projelerini tanıttığı ve pazarcıların sorularını cevapladığı programın açılış konuşmasını yapan Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinden dolayı Serik'te hizmete talip olmuş belediye başkan adayları ile odaya kayıtlı esnafı buluşturmak üzere karar aldıklarını söyledi. Akıllı, "Belediye başkan adaylarımız sırası ile toplantımıza katılım yapacaktır. Üç adayı da dinleyip anlayarak, onların pazarcı esnafı hakkındaki düşünce ve vaatlerini değerlendirmek çok önemlidir. Konuşmaların ardından pazarcı esnafımız sorunları ve isteklerini dile getireceklerdir" dedi. Daha sonra tek tek kürsüye çıkarak projelerini tanıtan belediye başkan adayları ardından da pazarcı esnafının sorularını cevaplandırdı.