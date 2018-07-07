Bir bu eksikti! Uçak bileti fiyatlarını fırlatacak gelişme

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği, bu yıl jet yakıtı fiyatının 4'te 1'den fazla artacağını açıkladı.

Bir bu eksikti! Uçak bileti fiyatlarını fırlatacak gelişme
banner404

ULUSLARARASI Hava Taşımacıları Birliği (IATA) bu yıl jet yakıtı fiyatlarının yüzde 26 oranında artacağını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ticaret savaşlarının ve jeopolitik gerilimlerin de hava yolu maliyetlerini attırdığına dikkat çekildi.

YOLCU BAŞINA KAR 7.76 DOLAR

Hava yolu şirketlerinin geçen yıl 38.8 milyar dolar kar elde ettiğini ifade eden IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, ''Bu sağlam bir performans. Ancak hava yolu şirketlerinin şoklara karşı tamponu sadece 7.76 dolar. Bu, hava yolu şirketlerinin kişi başı elde ettiği karı ifade ediyor. Bu yıl hava yolu şirketlerinin yolcu başına elde ettiği kar yüzde 4.1 oranında azalacak.'' dedi. 

''UFUKTA KARA BULUTLAR GÖRÜNÜYOR''

Artan hava yolu maliyetleri, gümrük savaşları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle ufukta ka bulutlar göründüğünü dile getiren Juniac, ''Havacılık özgürlüğün sektörüdür ve insanları daha iyi hayatlar kurmaları için özgürleştirir. Hükümetlerin bunun farkına vararak havacılık sektörünü sürdürülebilir hale getirmeleri gerekir. Sınırların insanlara ve ticarete açılması havacılık sektörü için en iyisidir.'' dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yaz tatiline çıkacaklar için valiz hazırlama tüyoları
Yaz tatiline çıkacaklar için valiz hazırlama tüyoları
  1. GÜNCEL

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386